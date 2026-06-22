الطقس المتوقع على الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:28، والمد الثاني 08:09، والجزرالأول عند الساعة 13:03، والجزر الثاني عند الساعة 03:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه 16:21، والمد الثاني 06:28، والجزر الأول عند الساعة 09:58، والجزر الثاني عند الساعة 23:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: