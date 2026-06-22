عمرو أديب ودينا طلعت يرقصان معاً في ظهور جديد بعد الزواج – فيديو

تصدر الإعلامي عمرو أديب وزوجته سيدة الأعمال دينا طلعت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو جمعتهما في إحدى المناسبات، ظهرا فيها بأجواء رومانسية مليئة بالبهجة، ما لفت أنظار المتابعين وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يعد ظهوراً رسمياً جديداً للعروسين بعد إعلان انفصاله عن زوجته السابقة الإعلامية لميس الحديدي.

وأظهر الفيديو عمرو أديب ودينا طلعت وهما يرقصان ويغنيان على أنغام أغنية “وغلاوتك” للفنان عمرو دياب، في أجواء طغى عليها الانسجام والسعادة، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الى تداول المقطع بشكل كبير.

عمرو أديب يعلن زواجه من دينا طلعت رسمياً

وكان عمرو أديب قد أعلن في أيار (مايو) الماضي زواجه من دينا طلعت رسميًا، خلال تصريحات مقتضبة أدلى بها على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم “7 Dogs”، حيث أكد بشكل واضح: “أنا حاليًا متزوج”، لينهي بذلك الجدل الذي أُثير حول حياته الشخصية مؤخرًا.

ويأتي هذا بعد أشهر قليلة من إعلان انفصاله عن الإعلامية لميس الحديدي، حيث تم الطلاق في أجواء ودية يسودها الاحترام والتفاهم، تقديرًا للعلاقة الطويلة التي جمعتهما منذ عام 1999، دون أن يؤثر ذلك على العلاقة الإنسانية بينهما.

يُذكر أن عمرو أديب لم يعلن خبر زواجه من سيدة الأعمال دينا طلعت قبل ذلك اليوم بشكل رسمي، إلا أن صوراً انتشرت لهما من حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، أكدت أنهما تزوّجا فعلاً.

وظهر أديب في الصور وهو يمسك بيد دينا طلعت، فيما ظهرت هي في صورة أخرى تحتضنه، وهو ما أكد صحة خبر زواجهما الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من نشطاء “فيسبوك” الصور بشكل مكثف مؤكدين صحة الأخبار التي انتشرت عن زواج عمرو أديب ودينا طلعت، وأن هذه العلاقة هي السبب الرئيس في انفصال أديب عن زوجته السابقة الإعلامية لميس الحديدي.

وكان آخر ظهور علني جمع عمرو أديب ولميس الحديدي خلال حفل خطوبة نجلهما نور في نيسان (أبريل) الماضي، الذي اقتصر حضوره على العائلتين، ولاحظ المتابعون حينها عدم وجود صور تجمعهما بشكل منفرد، رغم ظهورهما في لقطات جماعية.

كما أثار ظهور دينا طلعت في بعض المناسبات الاجتماعية السابقة، ومنها احتفالات خاصة، اهتمام الجمهور، خاصة بعد ارتباطها لاحقًا بعمرو أديب، وهو ما أعاد تسليط الضوء على تفاصيل علاقتهما.

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