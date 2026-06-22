وزير التعليم العالي: عودة جامعة الأحفاد خطوة نحو استقرار العملية التعليمية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى أن عودة جامعة الأحفاد للبنات إلى مقرها الرئيس بمدينة أم درمان تمثل خطوة مهمة نحو استقرار العملية التعليمية واستئناف الأنشطة الأكاديمية بصورة طبيعية، مشدداً على حرص الوزارة على دعم مؤسسات التعليم العالي وتمكينها من أداء رسالتها العلمية والوطنية .

وجدد الوزير خلال زيارة ميدانية أجراها إلى الجامعة اليوم التزام الوزارة بتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لتسهيل استئناف العمل الأكاديمي والإداري مؤكداً أن عودة الجامعة إلى مقرها بأم درمان تسهم بصورة مباشرة في تعزيزالعملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وقال إن جامعة الأحفاد للبنات تُعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في السودان، وظلت تؤدي دورًا مهمًا في خدمة التعليم العالي وتنمية المجتمع، مشيداً بالجهود التي بذلتها إدارة الجامعة ومنسوبوها خلال الفترة الماضية للمحافظة على استمرار العملية التعليمية والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لاستئناف الدراسة .

وكان فى استقبال الوزيرالبروفيسور سموأل خليل مكي، عميد كلية التنمية الريفية وممثل رئيس الجامعة إلى جانب عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .

كما رافقه خلال الزيارة الأستاذ عبد القادر محمد حسن، مدير الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي والخاص والدكتور عثمان منوفل جالب، مدير المكتب التنفيذي الوزاري المكلف وممثلون عن جهاز المخابرات العامة والاتحاد العام للطلاب السودانيين.

واستمع الوزير إلى تنوير حول أوضاع الجامعة والجهود الجارية لإعادة تشغيل مرافقها واستكمال الترتيبات الخاصة بعودة الدراسة من داخل الحرم الجامعي بأم درمان .

من جانبه رحب البروفيسور سموأل خليل مكي بزيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن تقدير إدارة الجامعة للدعم والاهتمام اللذين توليهما الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الأهلى والأجنبي والخاص خلال هذه المرحلة

وأكد أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً فى إعادة تأهيل مرافقها واستكمال الترتيبات الأكاديمية والإدارية اللازمة لاستئناف الدراسة من مقرها الرئيسي في الأول من أغسطس القادم، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تمكّن الطالبات من مواصلة مسيرتهن الأكاديمية بصورة طبيعية .

وتأتي الزيارة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة أوضاع مؤسسات التعليم العالي والوقوف على استعداداتها لاستئناف الدراسة حضوريا من مقارها، وتعزيز استقرار العملية التعليمية بمختلف الجامعات السودانية.

سونا