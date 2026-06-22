قوات محمية الدندر تدشن أنظمة الاتصال الشبكي بالمحمية

دشن مدير قوات محمية الدندر المقدم شرطة عمر الهادي احمد اليوم اجهزة انظمة الاتصال اللاسلكي بعيدة المدي التي دفعت بها وزارة الداخلية والادارة العامة لقوات حماية الحياة البرية لمحمية الدندر .

وامتدح مدير محمية الدندر جهود وزارة الداخلية الرامية إلى النهوض بالعمل الشرطي كما اعرب عن شكره للواء حقوقي عصام الدين جابر حقار مدير عام قوات حماية الحياة البرية لاهتمامه بتطوير وترقية الاداء بالمحمية كما اعرب عن شكره لوفد مهندسي مشروع الاتصال الشبكي .

وقال ان منظمومة الاتصال الشبكي بعيدة المدي سوف تسهم وبصورة فاعلة في تحسين عمليات الحماية والمكافحة داخل المحمية لربطها الشبكي بين النقاط بجانب ربطها بين المتحركات داخل المحمية فضلا عن ربطها بين المحميات وبين الرئاسة.

واكد ان منظمومة الاتصال الشبكي تعد اضافة حقيقية في مجال تعزيز الانظمة التقنية الحديثة والتي من شأنها تسهيل عمليات المراقبة والمتابعة التي تعزز حماية المكتسبات البرية والطبيعية.

من جانبه اوضح رائد شرطة احمد محمد عبدالرازق المشرف الفني لمشروع منظمومة الاتصال بمحمية الدندر ان المشروع هدف الي ربط الاتصال الشبكي بقطاعات المحمية والنقاط فضلا عن الربط بين المحميات الطبيعية ورئاسة القوات ورئاسات القوات بالولايات علاوة علي ربط عربات ومتحركات المكافحة وذلك بهدف تجويد وترقية الآداء الذي تتطلع له الجهات المختصة عبر للمشاريع الاستراتيجية .

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