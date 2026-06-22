بانتظار العقوبة.. الفيفا يحدد “المذنب” في عدم طرد ميسي أمام الجزائر

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحقيقا في الشكوى التي تقدم بها نظيره الجزائري ضد طاقم تحكيم مباراة الجزائر والأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026.ومني منتخب الجزائر بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف من دون رد سجلها قائد “التانغو” ليونيل ميسي. وأثار طاقم التحكيم بقيادة البولندي سيمون مارتشينياك جدلا بعد التغاضي عن طرد ليونيل ميسي في مباراة الجزائر إثر التحام بينه وبين عيسى ماندي.وأشارت قناة “الحياة” الجزائرية إلى أن الاتحاد الدولي “فيفا” أخلى مسؤولية الحكم البولندي بشأن هذه الواقعة.

وأوضحت أن الفيفا أدان حكام غرفة تقنية الفيديو (VAR) وسيتخذ إجراءات حاسمة بشأن هذه الواقعة.

ومن المنتظر أن يعاقب الفيفا الحكم الأسترالي إيزاك تريفيز المسؤول عن تقنية الفيديو في مباراة الجزائر ضد الأرجنتين.

وأدانت تحقيقات الفيفا الحكم الأسترالي، وهو ما يجعله تحت طائلة العقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم في المباريات القادمة.

روسيا اليوم