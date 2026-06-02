نجم مسلسل “الحفرة” يواجه ليونيل ميسي في مشروع سينمائي مفاجئ

دبي - فريق التحرير: ​يستعد الممثل التركي الشهير إركان كولتشاك كوستنديل (نجم “الحفرة”) لمفاجأة جمهوره بعمل سينمائي ضخم يعيده إلى شغفه القديم؛ حيث يعكف حالياً على تحضير فيلم كوميدي جديد يدور حول عالم كرة القدم — المهنة التي مارسها كوستنديل قبل احترافه التمثيل — ويحمل العمل عنوان “الحل هو ميسي”

​الفيلم الجديد يأتي من إنتاج المنتج المعروف بولات ياغجي، الذي حقق أرقاماً قياسية في إنتاج الأفلام خلال السنوات الأخيرة، بينما يتولى المخرج القدير جان أولكاي مهمة الجلوس على كرسي الإخراج للعمل الذي يجمع فيه كوستنديل بين التأليف والبطولة المطلقة.

وفقاً للأنباء المتداولة، فإن الفيلم المقرر انطلاق تصويره في شهر حزيران/يونيو الجاري، يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما والسينما التركية ومن أبرز الأسماء التي تم الاتفاق معها: ​فيريت كايا، النجم الناجح الذي أطل مؤخراً على الجمهور على مدار موسمين كاملين في مسلسل “المدينة البعيدة”.

​تانير أولماز الذي يجدد تعاونه مع كوستنديل بعد نجاحهما المشترك سابقاً في مسلسل “المخلوق”.

​جنجيز بوزكورت الممثل القدير الذي يضفي طابعاً خاصاً على الأعمال الكوميدية.

​نيلسو بيرفين أكتاش، النجمة الشابة الصاعدة التي ستجسد البطولة النسائية في الفيلم وتعد واحدة من الممثلات المفضّلات لدى جيل الشباب.

​هذا وأشارت التقارير إلى أن طاقم العمل سيتضمن أيضاً مشاركة العديد من الوجوه المفاجئة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مما يرفع من مستوى ترقب الجمهور لهذا العمل الكوميدي الرياضي الضخم.