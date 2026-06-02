«حج بصحة» تخدم أكثر من 134 ألفا من حجاج الداخل في موسم حج 1447هـ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها أعمال مبادرة «حج بصحة»، في نسختها الثانية لموسم حج هذا العام 1447هـ، بخدمة أكثر من 134.329 حاجا ضمن خدمات متكاملة تجمع بين الجهود الصحية والتوعوية لضيوف الرحمن من حجاج الداخل، بالشراكة مع البنك العربي الوطني.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة جودة خدمات الرعاية الصحية، وتسهيل وصول الحجاج إليها، بما ينسجم مع أنظمة ومسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي، ومستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وشهدت المبادرة تنفيذ 120,736 فحصا مخبريا للحجاج، فيما تجاوز إجمالي أعداد الأمرض المكتشفة والمزمنة أكثر من 16,994 إصابة تم رصدها، وتشمل السكري وضغط الدم وأمراضا أخرى.

وقدمت مبادرة «حج بصحة» أجهزة حساسات مراقبة مرضى السكري -عن بعد- لتكون عيونا صحية رقمية ترافق الحجاج الذين تم رصد إصابتهم بمرض بالسكري عالي الخطورة، على مدار الساعة، وتم التواصل مع أكثر من 3,036 حاجا في أكثر من 5 مناطق، لضمان الوصول الأمثل لأكبر عدد ممكن من الحجاج لتركيب حساس السكري؛ وذلك من أجل تسهيل قراءة البيانات عبر مركز القيادة والتحكم بالسكري بالصحة القابضة من قبل أطباء سعوديين يعملون لحفظ صحة وسلامة الحجاج.

وامتدت الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة للحجاج داخل المشاعر أثناء أدائهم للمناسك، حيث تم تركيب العديد من حساسات السكري للحجاج داخل المشاعر من قبل تجمع مكة المكرمة الصحة ممن تم تشخيصهم سابقا بمرض السكري عالي الخطورة وبحاجة للمتابعة عن قرب لقراءة معدلات السكر بالدم لديهم لضمان أدائهم المناسك بصحة ويسر.

كما قدمت «حج بصحة» أدوية ووصفات صحية تجاوز إجماليها 18,359 دواء، علاوة على صرف 8324 حقيبة طوارئ لمرضى السكري، بالإضافة إلى خدمات الزيارة الميدانية لتقديم الاستشارات الصحية، والفحوصات الأولية.