بن داود القابضة السعودية تعلن اكتمال إجراءات الاستحواذ على 51% من فازا الغذائية

أعلنت شركة دار الماجد العقارية (الماجدية) عن استلامها إشعار ترسية مشروع تطوير موقع الهنداوية الشرقية في مكة المكرمة، ضمن تحالف يضم شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، وشركة ركاز العقارية، وذلك تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين،، تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بملياري ريال، وتشمل تكاليف الاستحواذ على الأرض وتطوير البنية التحتية، دون احتساب أعمال تطوير البنية الفوقية المحتملة.

ونوهت الشركة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مستهدفات تطوير الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

ويقع المشروع في منطقة الهنداوية الشرقية بمدينة مكة المكرمة، على بُعد 1.8 كيلومتر من المسجد الحرام، وتبلغ مساحة أرض المشروع 235 ألف متر مربع، ويهدف إلى تطوير وجهة عمرانية متكاملة متعددة الاستخدامات تشمل الأنشطة السكنية والتجارية والمكتبية والفندقية.

وسيتم تطوير المشروع من خلال صندوق استثماري عقاري تديره شركة جدوى للاستثمار، وتبلغ نسبة مشاركة شركة دار الماجد العقارية في المشروع 35%، فيما تبلغ نسبة شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري 45%، وشركة ركاز العقارية بنسبة 20%.

ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع، حال استكمال إجراءاته وتنفيذه، في تعزيز محفظة مشاريع الشركة ودعم حضورها في مشاريع التطوير الحضري النوعية، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة في اقتناص الفرص العقارية الواعدة في المواقع الحيوية.

وأشارت إلى أنه توجد أطراف ذات علاقة، حيث إن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف، عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد، له مصلحة غير مباشرة من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، إحدى شركات التحالف.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات أو تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع في حينها.