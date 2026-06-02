الذرة وفول الصويا يتراجعان قبل صدور تقرير تقدم المحاصيل الأمريكي.. والقمح يسجل أداءً متبايناً

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بقوة يوم الاثنين بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي إن بي سي" بأنه لا يهتم إذا انتهت المفاوضات مع إيران، ما أثار مخاوف الأسواق من فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 5% لتغلق عند 92.16 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام برنت، المعيار العالمي، بأكثر من 4% ليغلق عند 95.23 دولاراً للبرميل.

وجاءت تصريحات ترامب رداً على تقرير لوسائل إعلام إيرانية رسمية أفاد بأن طهران ستوقف المحادثات مع الولايات المتحدة رداً على الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وأنها تعتزم إغلاق مضيق هرمز بالكامل كإجراء انتقامي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع مراسل "سي إن بي سي" إيمون جافرز: "حقاً لا أهتم. لا يمكن أن أهتم أقل من ذلك. أعتقد أنهم استغرقوا وقتاً طويلاً للغاية. وبصراحة، بدأت أعتقد أن الأمر أصبح مملاً جداً."

لكن أسعار النفط قلصت بعض مكاسبها لاحقاً بعدما أعلن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على عدم تقدم القوات الإسرائيلية نحو العاصمة اللبنانية بيروت.

كما أشار ترامب إلى أن المحادثات مع إيران: "لا تزال مستمرة وبوتيرة سريعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وكانت أسعار الخام الأمريكي قد قفزت بأكثر من 8% خلال التداولات المبكرة، إلا أن ترامب أكد أنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار النفط.

وقال: "أعتقد أن أسعار النفط ستتراجع بشكل حاد جداً في المستقبل القريب."

إيران تهدد بتشديد الحصار

شهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادلاً جديداً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل بشكل أعمق داخل لبنان، ما أعاد المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحكومة، فإن طهران تشترط وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في لبنان قبل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن إيران تعتزم إغلاق مضيق هرمز بالكامل، مع فتح جبهات أخرى تشمل مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات التجارية العالمية الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

تقلبات حادة في السوق

وكان خام برنت وخام غرب تكساس قد سجلا الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ منتصف أبريل، بعدما هبطا بنسبة 11.1% و9.6% على التوالي، وسط آمال بإحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

ورغم تلك الخسائر، لا تزال العقود النفطية مرتفعة بأكثر من 30% منذ اندلاع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير.

جولدمان ساكس: المخاطر في الاتجاهين

أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاته لأسعار النفط في الربع الرابع من عام 2026 ما زالت "ثنائية الاتجاه".

ويتوقع البنك وصول خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس إلى 83 دولاراً للبرميل، محذراً من أن استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في حين أن تباطؤ الطلب العالمي قد يشكل ضغطاً هبوطياً كبيراً على الأسعار.