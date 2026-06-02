شكرا لقرائتكم خبر هيئة العناية بشؤون الحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي «عمارة المسجد النبوي» و«نوادر المخطوطات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواعيد استقبال الزوار يوميا في معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات، وذلك من الثامنة صباحا وحتى العاشرة والنصف مساء، تيسيرا على ضيوف الرحمن وإثراء لتجربتهم المعرفية والثقافية.

وأوضحت الهيئة أن معرض عمارة المسجد النبوي يستقبل زواره في الجهة الجنوبية مقابل باب (307)، ويسلط الضوء على التطورات المعمارية والهندسية التي شهدها المسجد النبوي عبر العصور، وما يتميز به من عناصر تعكس مكانته الدينية والتاريخية.

كما يستقبل معرض نوادر المخطوطات الزوار في الساحات الجنوبية مقابل باب (368) للاطلاع على نماذج من المخطوطات والمقتنيات الثمينة التي تبرز عراقة التراث الإسلامي وعلومه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتنظيم توافد الزوار وتقديم خدمات متميزة تعتمد على وسائل التقنية الحديثة والشاشات التفاعلية، بمؤازرة مرشدين متخصصين يقدمون المحتوى بـ12 لغة عالمية، بما يضمن إيصال الرسالة الحضارية والعلمية للمسجد النبوي الشريف لكافة الزوار من مختلف أنحاء العالم.