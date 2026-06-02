خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية 327 عضوا في النيابة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرا ملكيا بترقية 327 عضوا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على ما تحظى به النيابة العامة من دعم كريم وعناية متواصلة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مرفق النيابة العامة، وتمكين الكفاءات القضائية من أداء رسالتها السامية.

وأكد أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة - أيدها الله -، ويعزز حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ مقتضيات العدالة استنادا إلى الأنظمة النافذة والمبادئ القضائية المستقرة.