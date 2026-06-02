«سدايا» تمكن الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة لضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، بعد أن سخرت منظومة رقمية متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لدعم الجهات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مما أسهم في تيسير رحلتهم منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى عودتهم إليها بيسر وطمأنينة.

واستحدثت «سدايا» هذا العام بالشراكة مع وزارة الداخلية جهازا متنقلا مدعوما بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتمكين الجهات المعنية من إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، خصوصا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل آلي ومرن، مع التحقق من سلامة وثائق السفر والتأشيرات بدقة عالية، حيث يتيح الجهاز التقاط الخصائص الحيوية وأخذ صورة الوجه وقراءة بيانات جوازات المسافرين في مدة قياسية لا تتجاوز 40 ثانية لكل حاج، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم تجربة ميسرة وآمنة.

وشملت جهود “سدايا” خلال الموسم دعم أعمال الحج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى جانب تشغيل الأنظمة والمنصات التقنية في المشاعر المقدسة، ودعم مواقع الفرز ومراكز الضبط الأمني، وتعزيز التكامل التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان سرعة الإجراءات واستمرارية الأعمال ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.