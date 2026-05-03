«بيئة حائل» تستعرض الفرص الاستثمارية وتعزز الممكنات النظامية بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار، بالتعاون مع فرعها بمنطقة حائل وغرفة حائل، ورشة عمل بعنوان «الفرص الاستثمارية والممكنات النظامية في قطاعات الوزارة»، وذلك بمقر غرفة حائل، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاعين البيئي والزراعي. واستعرضت الورشة أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعين البيئي والزراعي على مساحات تتجاوز 4.5 ملايين م2، إلى جانب تسليط الضوء على الممكنات النظامية والاستثمارية التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم رفع كفاءة وجودة المشاريع في المنطقة. وتناولت الورشة آليات التقديم عبر المنصة المعتمدة لطرح الفرص الاستثمارية، ومعايير التقييم الفنية، بما يعزز الشفافية ويرتقي بمخرجات المشاريع الاستثمارية.

وشهدت الورشة استعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة للطرح بمساحات تتجاوز 40 مليون م2، دعما لتوجهات الوزارة في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.