جامعة القصيم تختتم مهرجان «تراث الشعوب» الخامس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة القصيم، مساء الجمعة، مهرجان «تراث الشعوب» الخامس الذي أقيم برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على مدى 6 أيام، بمركز الملك خالد الحضاري، وبمشاركة عدة جهات، وأكثر من 90 دولة. وشهدت النسخة الخامسة من المهرجان توافد أكثر من 110 آلاف زائر وزائرة من مختلف فئات المجتمع، حيث يعد المهرجان منصة حضارية لإبراز التنوع الثقافي لدى طلبة الجامعة الدوليين، وأحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تحتضنها الجامعة، ويشهد سنويا إقبالا واسعا من الزوار والمهتمين بالثقافات العالمية. من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن فهد الشارخ، أن المهرجان يجسد أحد أبعاد رؤية الجامعة في الشراكة الوطنية والعالمية، من خلال ترسيخ مفاهيم التفاهم بين الشعوب، وتشجيع احتضان الطلبة الدوليين، وتعزيز دورهم التربوي في مد جسور التواصل الثقافي، وتقديم صورة مشرقة عن ثقافات العالم يستفيد منها الجميع.