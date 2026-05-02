محدث: السعودية: "الغذاء والدواء" تُكمل استعداداتها لخدمة الحُجّاج

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكملت الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، 30 أبريل 2026، جاهزيتها لموسم حج عام 1447هـ، ضمن خطة تشغيلية شاملة.

وترتكز الخطة التشغيلية للهيئة على مسارات رقابية واستباقية متكاملة، تشمل تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، ورفع جاهزية الفرق الميدانية، وتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الخاضعة للرقابة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأعمال الرقابية خلال الموسم.

وأكدت الهيئة مشاركة فريق فني متكامل يعمل على مدار الساعة، لتغطية مختلف المسارات الرقابية بدءًا من منافذ الدخول "البرية والبحرية والجوية"، عبر إحكام الرقابة على المنتجات الواردة عبر الشحن الجوي والتابعة لبعثات الحجاج، من خلال نقاط التفتيش في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وصولًا إلى تكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والدوائية ومنشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاضعة لإشراف الهيئة.

وفي إطار استعداداتها الاستباقية المتواصلة منذ شهر شعبان وحتى شوال، نفذت الهيئة أكثر من (1400) زيارة تفتيشية شملت مصانع ومستودعات الأغذية والأدوية ومنشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية، للتحقق من سلامة سلاسل الإمداد قبل بدء توافد ضيوف الرحمن، كما نظّمت عددًا من ورش العمل التوعوية بالتعاون مع أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ووزارة السياحة، وهيئة الصحة العامة، للعاملين في المصانع ومطابخ الإعاشة ولمراقبي الجهات الحكومية؛ لضمان تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية وتوفير وجبات آمنة.

استكمال استبدال أعمدة الرذاذ التقليدية بمراوح رذاذ حديثة

وفي ذات السياق، استكملت شركة كدانة للتنمية والتطوير، إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أعمال استبدال أعمدة الرذاذ التقليدية بمراوح رذاذ حديثة ومتطورة في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات، وذلك ضمن استراتيجيتها المستمرة لتحسين البيئة التشغيلية وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وأوضحت كدانة أن المشروع شهد في مرحلته الأولى خلال موسم حج 1446هـ استبدال (200) عمود، فيما استهدف موسم حج 1447هـ استبدال (200) عمود إضافي، مما يرفع كفاءة التلطيف ويحسن توزيع الهواء في المنطقة بشكل ملموس.

وتمتاز التقنية الجديدة بقدرة فائقة على تلطيف الأجواء المحيطة بالحجاج، مما يوفر أجواءً ملطفة تخدم ما يقارب (180) ألف حاج في الساعة الواحدة أثناء توجههم لأداء نسك رمي الجمرات.

المصدر : وكالة وفا