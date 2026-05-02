د. الحتارشة: زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري يساعد في الكشف المبكر عن أي مشاكل وعلاجها قبل تفاقمها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أخصائي طب الأسنان الدكتور نواف الحتارشة أن تسوس الأسنان يعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً بين مختلف الفئات العمرية، مشدداً على أهمية الوقاية من التسوس من خلال العناية اليومية بصحة الفم والأسنان، وأوضح أن التسوس يحدث نتيجة تراكم البكتيريا وبقايا الطعام على الأسنان، مما يؤدي إلى تآكل الطبقة الخارجية وحدوث ثقوب مؤلمة مع مرور الوقت. وحول طرق علاج التسوس والحفاظ على سلامة الأسنان، أضاف د. الحتارشة: أن تنظيف الأسنان مرتين يومياً باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد، إلى جانب استخدام الخيط الطبي الذي يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالتسوس، مع التقليل من تناول السكريات والمشروبات الغازية التي تعد من أبرز أسباب تلف الأسنان، وأشار إلى أن زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري بمعدل مرة كل ستة أشهر يساعد في الكشف المبكر عن أي مشاكل وعلاجها قبل تفاقمها، مما يحافظ على صحة الفم ويجنب المريض الآلام والتكاليف العلاجية العالية، كما أن توعية الأطفال منذ الصغر بالعادات الصحية السليمة للعناية بالأسنان تلعب دوراً مهماً في بناء جيل يتمتع بأسنان صحية وابتسامة جميلة.



