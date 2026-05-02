أبوظبي.. وجهة عالمية للرعاية الصحية المعقدة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

رسخت أبوظبي مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية المعقدة والحرجة، ووجهة رائدة في استخدام التقنيات الحديثة، التي تعزّز الكفـاءة والمهارة.

ورآى خبراء ومتخصصون أن ذلك كله جاء نتيجة رؤية قيادية بعيدة المدى، أدركت أهمية الاستثمار في القطاع الصحي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وقالوا لـ«الاتحاد» إن هذه الرؤية تجسدت عبر الاستثمارات بتطوير بنية تحتية حديثة ومتكاملة، مدعومة بأحدث التقنيات الطبية وأفضل الكفاءات العالمية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في ترسيخ مكانت الإمارات وأبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للتميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

منشآت طبية في أبوظبي مجهزة وفق أحدث التقنيات العلاجية والكوادر المؤهلة، اتجهت نحو العمليات الجراحية المعقدة وباتت تلعب دوراً حيوياً في إنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة حياتهم، إذ تُستخدم لعلاج الحالات الحرجة التي لا يمكن التعامل معها بالأساليب التقليدية، وتشمل مجالات دقيقة مثل جراحات القلب المفتوح، وزراعة الأعضاء، وجراحات الأعصاب، وغيرها التي تتطلب مستوى عالياً من المهارة والخبرة والتقنيات المتقدمة.

وجهة عالمية

قال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: أبرز العوامل التي جعلت من أبوظبي، وخصوصاً مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وجهة عالمية للإجراءات الطبية المعقدة وعالية التخصص هو تركيزنا على تحقيق أعلى معايير الجودة الدولية، حيث أصبحت المدينة الطبية أول مستشفى في أبوظبي ينال اعتماد اللجنة الدولية المشتركة كمركز طبي أكاديمي، هذا الاعتماد هو تأكيد على أننا نطبق نموذجاً يدمج ببراعة الرعاية السريرية المتقدمة مع التعليم والبحث، مما يضمن أن المرضى يحصلون على رعاية لا تقل عن تلك المقدمة في أرقى المؤسسات الطبية العالمية.

وأضاف: نهجنا للحالات المعقدة بالرعاية الشاملة المتكاملة التي يضمنها نموذج «الفرق متعددة التخصصات»، تبدأ رحلة المريض لدينا مع فريق من الخبراء يعمل على وضع خطة علاج شاملة متمحورة حول المريض، ومدعومة بإمكانية الوصول إلى أحدث التجارب السريرية لتوفير حلول للمرضى الذين لم تسعفهم الخيارات التقليدية، وقد حقق خبرائنا نجاحات بارزة في علاج أصعب الحالات الحرجة، بما في ذلك مرضى الحروق الشديدة، والأطفال حديثي الولادة، والمرضى الذين يعانون من حالات تهدد حياتهم. وذكر أن الفريق تمكّن من إعادة بناء أجزاء مبتورة مثل الأصابع وغيرها من الأعضاء، مما أعاد الأمل للمرضى الذين فقدوا وظائف حيوية نتيجة إصابات بالغة، مشيراً إلى أنه في مجال جراحة العظام، تُعدّ المدينة مركزاً رائداً يتبع نهج الفريق المتكامل متعدد التخصصات لإجراء عمليات استبدال المفاصل الكاملة المتقدمة مثل الورك والركبة باستخدام أحدث التقنيات الروبوتية، كما تتميّز بتقديم رعاية متخصصة لعلاج الكسور والإصابات الرياضية المعقدة، إلى جانب علاج أورام العظام والالتهابات المزمنة بدقة عالية وباستخدام تقنيات عالمية المستوى.

نتائج ملموسة

قال الدكتور مروان الكعبي: أما النتائج الملموسة لهذا النهج، فتتجسّد في حصولنا على اعترافات دولية ومحلية مرموقة، فقد تم اعتمادنا كمركز تميّز لعلاج السكتة الدماغية من قبل دائرة الصحة – أبوظبي وجمعية القلب الأميركية، بالإضافة إلى مركز التميز لعلاج الحروق، هذه الاعتمادات المتخصّصة تؤكد التزامنا بالمعايير العالمية في رعاية الحالات الحرجة والمعقدة.

وذكر أنه تعكس الإنجازات الطبية لدينا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية مستوى العلاج المتطور في دولة الإمارات، ولقد تجاوزنا حاجز 1.000 عملية جراحية بمساعدة الروبوت منذ عام 2020، مما يؤكد ريادتنا في تبني الجراحة طفيفة التوغل، بما في ذلك عملية استبدال مفصل الورك بالكامل عبر الجراحة طفيفة التوغل، وإضافة إلى ذلك فقد تميّزنا في العمليات النوعية النادرة، مثل زرع جذع الدماغ السمعي، وإجراء تنظير صدر على مرحلة واحدة لحديثي الولادة، كما أن تخصصنا يبرز في إنجازات نوعية أخرى مثل تأسيس أحد أكثر مختبرات القسطرة الكهربائية تطوراً في الشرق الأوسط، وتنفيذ أول عملية استئصال رجفان أذيني في المنطقة، وزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، كل هذه العمليات، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات نادرة، كنجاح ولادة خمسة توائم بأمان، وإعادة أصابع مريض تعرضت للبتر، هي خطوات عملية تُرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للرعاية المتخصّصة والمعقدة. وتحدث عن دور التقنيات الحديثة المحوري، فنحن لا نكتفي بتبني التقنية، بل نُنشئها ونُسخّرها، واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تتبنى المدينة الطبية التوجه الرقمي بالكامل، وكوننا جزءاً من شبكة بيورهيلث، فإن التزامنا يضمن الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وإعطاء الأولوية لتطوير مهارات كوادرنا للارتقاء برعاية مرضانا، نحن نولي الأولوية للابتكار عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية والأبحاث السريرية، خاصة في عمليات التشخيص والتصوير الطبي، في هذا الإطار، قمنا بتنفيذ أكثر من 1.000 عملية روبوتية، وطبقنا تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في التشخيص عبر نظام GI Genius لتنظير القولون، مما يرفع من معدلات الكشف المبكر عن الأورام الحميدة. كذلك، أطلقنا مختبر أبحاث «رنيسانس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتطوير حلول علاجية مخصّصة.

الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور فلوريان روزر، رئيس الخدمات الطبية، رئيس معهد جراحة الأعصاب، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: يشهد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي تطوّرات ملموسة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وابتكارات الجراحة الروبوتية، التي تُعيد رسم ملامح الرعاية الطبية المعقّدة وآفاقها المستقبلية، فمنذ تأسيس المستشفى عام 2015، تمّ إجراء أكثر من 1400 عملية جراحية بمساعدة الروبوت في تخصّصات متعدّدة شملت جراحة الأعصاب والجهاز الهضمي والصدر والأورام والمسالك البولية وزراعة الأعضاء، وحقّق إنجازات عالمية وإقليمية رائدة، منها: إجراء أول علاج بؤري بمساعدة الروبوت لسرطان البروستاتا يُجرى عن بُعد عبر القارات، وأول عملية زراعة رئة بمساعدة الروبوت في منطقة الخليج، وأول زراعة كليتين بمساعدة الروبوت من متبرّع متوفّى في دولة الإمارات، وأول عملية استئصال ثدي بمساعدة الروبوت في الدولة، إلى جانب إدخال تقنيات الجراحة الروبوتية الموجّهة للعمود الفقري والدماغ لتعزيز مستويات الأمان والدقّة.

وأضاف: أسهمت هذه التطورات في رفع دقّة العمليات الجراحية وتسريع تعافي المرضى، ومنحتهم إمكانية الاستفادة من إجراءات طبية متقدّمة دون الحاجة للسفر إلى الخارج، وبالتزامن مع ذلك، يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق تحوّل نوعي في منظومة الرعاية الصحية. فقد أطلق المستشفى مطلع عام 2024 برنامجاً للفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وتمكّن خلال بضعة أشهر فقط من إتاحة الوصول إلى أكثر من 2000 مريض.

وتابع: في مركز فاطمة بنت مبارك للأورام، تُعيد تقنية العلاج الإشعاعي التكيّفي ضبط حزم الإشعاع في الزمن الفعلي لاستهداف الأورام بدقّة مع حماية الأنسجة السليمة المحيطة، أما في رعاية السكتات الدماغية، فقد أسهمت تقنيات التصوير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تقليص وقت التشخيص من ساعات إلى دقائق، ما أتاح تدخلاً أسرع وأكثر فاعلية.

وذكر أن دمج هذه التقنيات المبتكرة بعناية ضمن منظومة الرعاية، لدعم قرارات الأطباء وتعزيز النتائج العلاجية، مع الحفاظ على مبدأ التعاطف الإنساني والاستخدام الأخلاقي للتقنيات. كما يحرص المستشفى على اختبار نماذج تنبؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونُسخ رقمية من المرضى، أو التوائم البشرية الافتراضية، تهدف لمحاكاة النتائج العلاجية، في خطوة تمهّد لمستقبل تصبح فيه الرعاية الصحية استباقية وتنبؤية ومخصّصة في وقت واحد.

التوجه المستقبلي

وأشار الدكتور فلوريان روزر، إلى أن هذا التوجّه المستقبلي يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للرعاية الصحية يستقبل المرضى من مختلف أنحاء العالم، إذ يشهد المستشفى نمواً متواصلاً في عدد المرضى الدوليين بنسبة 26% سنوياً في المتوسط. ومنذ افتتاحه عام 2015، استقبل المستشفى أكثر من 50000 زيارة لمرضى دوليين، ما يعكس الزيادة المستمرة في الطلب على الرعاية المتقدّمة للحالات المعقّدة عبر الحدود.

ولفت إلى أن عدداً متزايداً من هؤلاء المرضى الدوليين تتم إحالتهم رسمياً من مستشفيات ومزوّدي رعاية صحية خارج دولة الإمارات، ممن يدركون تفرّد المستشفى بخبراته وابتكاراته ونتائجه في مجال الرعاية المتخصّصة والمعقّدة. كما يزداد إقبال المسافرين لغرض العلاج على اختيار دولة الإمارات بدلاً من الوجهات الغربية التقليدية لتلقّي العلاج في حالات أمراض القلب والأعصاب والأورام وزراعة الأعضاء، ويفضّلون الخضوع للجراحات الروبوتية أو طفيفة التوغل عندما يُوصي بها الأطباء.

جراحات معقدة

قال الدكتور محمد المرزوقي، المدير الطبي لمستشفى برجيل – أبوظبي: يُعد قسم الجراحة في المستشفى، متميزاً بفضل خبراته الواسعة في جراحة المناظير والتدخل الجراحي البسيط والرعاية المعقدة ترتكز على نهج شامل يبدأ بالتشخيص الدقيق مروراً بالخطة العلاجية والجراحية المخصّصة، وصولاً إلى مرحلة التعافي والمتابعة، هذا التكامل يضع المستشفى في مصاف المراكز العالمية القادرة على التعامل مع الإجراءات فائقة الصعوبة في مجالات مثل الأورام، الغدد الصماء، والجهاز الهضمي.

وأشار إلى أن المستشفى أجرى أكثر من 15 ألف عملية، من بينها ما يزيد على 3 آلاف عملية معقدة للأورام. ويتميّز بخبرته في الجراحات بالمنظار للغدة الدرقية وجارات الدرقية، الغدة الكظرية، البنكرياس، إضافة إلى جراحات القولون والمعدة والسمنة، يجري الفريق سنوياً ثلث جراحات الغدة الدرقية وأكثر من نصف جراحات الكظر وجارات الدرقية في الإمارة.

وأضاف: «أن الاعتماد على التقنيات الجراحية الحديثة، يمثّل نقلة نوعية في عالم الجراحة، حيث يتيح لنا إنجاز العمليات المعقدة بدقة أكبر وبأقل تدخل جراحي ممكن وهذا النهج لا يقلل فقط من الألم ومدة التعافي، بل يُعزز ثقة المرضى ويعيدهم إلى حياتهم الطبيعية بشكل أسرع».