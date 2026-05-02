الأسطول الذكي لخدمات النظافة في أبوظبي يخفّض الانبعاثات 40%

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

بعد مرور ستة أشهر على بدء تشغيل الأسطول الذكي لتعزيز خدمات النظافة العامة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، أعلنت دائرة البلديات والنقل تحقيق نتائج نوعية في كفاءة خدمات النظافة العامة، مدعومة بتشغيل أكثر من 500 مركبة متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والربط الرقمي الشامل، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتبني حلول مبتكرة ومستدامة.

وأكدت الدائرة أن الأسطول الرقمي المتكامل، الذي يغطي نطاقاً تشغيلياً يتجاوز 36 ألف كيلومتر مربع، أسهم في تنفيذ نحو 50 ألف عملية يومياً، مدعوماً بأنظمة تتبع مباشر وبيانات تشغيلية متقدمة وكاميرات ذكية بزاوية 360 درجة، ما عزّز كفاءة إدارة العمليات وسرعة الاستجابة الميدانية.

وأوضحت الدائرة أن تشغيل الأسطول الذكي أسفر عن انخفاض ملموس في الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، حيث تراجعت من 13.401 طن في عام 2024 إلى 9.537 طناً في عام 2025، بمعدل انخفاض سنوي بلغ 29%.

ويعادل هذا الأثر البيئي قدرة نحو 175 ألف شجرة على امتصاص الكربون، بما يعزّز من جهود الإمارة في مواجهة التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي سياق متّصل، أشارت الدائرة إلى أن منظومة إدارة الموارد ضمن الأسطول الذكي حققت نتائج متقدمة، حيث تمت معالجة 94% من النفايات خارج المكبات، إلى جانب إعادة تدوير كاملة لزيوت الصيانة، واسترداد ما يصل إلى 22% من قيمة الموارد، بما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري، ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

وبيّنت دائرة البلديات والنقل أن توظيف التقنيات الذكية في الأسطول أسهم في تحسين تخطيط العمليات، وتعزيز الاستباقية في رصد المخلفات ومخالفات الامتثال، ما انعكس بشكل مباشر على جودة الحياة من خلال تقليل استهلاك الوقود، وتسريع الاستجابة، وتحقيق مستويات أعلى من نظافة الشوارع والمرافق العامة.

وأكدت الدائرة أن هذه النتائج تعكس نجاح المرحلة التشغيلية الأولى للأسطول الذكي، مشددة على مواصلة تطوير المنظومة وتوسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مختلف مجالات العمل البلدي، بما يرسّخ مكانة أبوظبي ضمن المدن الرائدة عالمياً في تبني حلول المدن الذكية، ويعزّز من كفاءة الخدمات الحكومية وجودتها، بما يلبي تطلعات المجتمع.