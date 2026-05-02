هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تستهدف الموانئ

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيرة، مستهدفين الموانئ، فيما سيطرت القوات الروسية على قرية جديدة في منطقة ‌خاركيف بشمال ​شرق أوكرانيا.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا ​بجنوب أوكرانيا، أمس، إن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة أدى إلى ​إلحاق أضرار بالبنية ​التحتية ‌للميناء الموجود بالمنطقة إلى ⁠جانب ​إصابة شخصين في المدينة التي تحمل الاسم نفسه.

وذكرت خدمات الطوارئ أن ‌شقة سكنية دمرت واشتعلت ‌النيران في سقف عقب ضربات استهدفت مبنى مكوناً ​من 16 طابقاً.

وفي مبنى مرتفع آخر، اشتعلت النيران في الطابق الثاني عشر.

ونشرت خدمات الطوارئ ‌صوراً لمبنى ​مرتفع تشتعل فيه النيران ورجال الإطفاء وهم يعملون.

وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، ​إن ‌موانئ ⁠في ‌منطقة «أوديسا ‌الكبرى» وعلى نهر الدانوب تعرضت لهجوم.

وأضافت ⁠أن الضربات ألحقت أضراراً ​بمرافق الرسو والتخزين وأدت لاندلاع حرائق تمت السيطرة عليها بسرعة. وأشارت إلى أن الموانئ تواصل عملها.

كما نقلت ⁠وكالة الإعلام الروسية ​عن ​وزارة ‌الدفاع ⁠قولها، أمس، إن القوات الروسية سيطرت ‌على قرية ​«بوكالياني» في منطقة ‌خاركيف بشمال ​شرق أوكرانيا.

إلى ذلك، قال مسؤولون روس، إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا تسببت في اندلاع حريق في ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود، أمس، في وقت ناشد فيه سكان موسكو بتقديم مزيد من المساعدة للمنطقة محذرين من كارثة بيئية.

وأكد قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية وقوع الهجوم، ⁠وهو الرابع على ميناء توابسي منذ 16 أبريل.

وأضرمت غارات سابقة ​النيران في مصفاة نفط بالمدينة مرتين على الأقل، مما أدى ​إلى ‌توقف الإنتاج.

وتسببت الهجمات في تصاعد دخان أسود كثيف فوق المدينة وتلويث الساحل ببقع نفطية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بشواطئ المنتجع السياحي الشهير.

وطلبت ‌السلطات من السكان البقاء في منازلهم وإبقاء النوافذ مغلقة ‌وشرب المياه المعبأة فقط. وبعد أقل من ثلاث ساعات، أصدر بويكو تحذيراً جديداً من هجوم بطائرات مسيرة، وطلب من السكان الاحتماء في غرف خالية من النوافذ.

وفي السياق، أسفر هجوم بمسيّرة أوكرانية عن مقتل شابين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة «بيلغورود» الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف أمس. وكتب غلادكوف على «تلغرام»: «في قرية فولتشيا ألكساندروفكا، هاجمت مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية عمداً دراجة نارية تقل شابين يبلغان 18 و15 عاماً». وأضاف «توفي الشابان في موقع الحادثة متأثرين بإصابتهما».