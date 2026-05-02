د. الحربي: المختبرات الطبية تقدم معلومات موثوقة تسهم في سلامة التقييم و الحفاظ على سلامة الانسان

وحول أهمية التحاليل المخبرية ودورها في اتخاذ القرارات العلاجية أضاف د. الحربي: أن الأطباء يعتمدون على نتائج التحاليل المخبرية لاتخاذ القرارات العلاجية السليمة، إذ تساعدهم هذه النتائج على وصف الدواء المناسب وفق الحالة الصحية لكل مريض، في مقابل أهمية إجراء الفحوصات الدورية لكبار السن.

وأشار إلى أن كبار السن يحتاجون إلى إجراء فحوصات مخبرية بشكل دوري، غالبًا كل ستة أشهر، لمتابعة المؤشرات الحيوية والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية، مما يساهم في الحفاظ على صحتهم وجودة حياتهم.

كما أن التحاليل المخبرية للأطفال تُعد ضرورية لمراقبة النمو السليم، والكشف عن حالات شائعة مثل نقص الحديد أو الكالسيوم، ما يساعد الطبيب على التدخل المبكر وتقديم العلاج أو المكملات المناسبة.

