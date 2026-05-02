تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق وضع Xbox الجديد على Windows 11 لتعزيز تجربة الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت عن بدء إطلاق وضع Xbox الجديد على نظام Windows 11 في عدد من الأسواق المختارة، على أن يتوفر تدريجيًا لأجهزة الحاسبات المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية.

ويقدّم هذا الوضع تجربة مستوحاة من أجهزة الألعاب، حيث يسهّل الوصول إلى الألعاب من خلال واجهة ملء الشاشة مصممة للاستخدام عبر يد التحكم، مع تنظيم المكتبة والألعاب التي تم تشغيلها مؤخرًا في مكان واحد، إلى جانب تقليل عوامل التشتيت في الخلفية.

كما يتيح Xbox Mode تصفح وتشغيل الألعاب باستخدام وحدة التحكم بسهولة، مع دعم مكتبة موحدة تشمل ألعاب Xbox Game Pass بالإضافة إلى الألعاب المثبتة من منصات الحاسب المختلفة.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين التبديل بين وضع Xbox وسطح مكتب Windows 11 في أي وقت، ما يوفر مرونة في الاستخدام. ويُذكر أن هذه التجربة ظهرت لأول مرة على الأجهزة المحمولة بنظام Windows تحت اسم “وضع الشاشة الكاملة”، قبل أن يتم تطويرها استنادًا إلى ملاحظات المستخدمين.

وللحصول على الميزة، يمكن التوجه إلى الإعدادات ثم Windows Update وتفعيل خيار الحصول على التحديثات فور توفرها، مع العلم أن الميزة ستصل تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، وقد لا تكون متاحة لجميع الأجهزة بشكل فوري.

