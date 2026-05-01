تكنولوجيا: شاومي تطلق نظام التوجيه الشبكي Wi-Fi 7 الجديد في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي أخيرا وبشكل رسمي نظام التوجيه الشبكي الجديد والمدعوم بتقنية واي فاي 7 المتطورة في الأسواق العالمية ليصبح متاحا للشراء في منطقة اليورو وتحديدا في دول النمسا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى فرنسا التي كان متوفرا فيها مسبقا ويأتي هذا الإطلاق بعد أن طرحت شاومي جهاز التوجيه BE19000 Pro في بداية شهر أبريل الماضي عقب إدراجه على موقعها العالمي بشهر ويمكن للمستخدمين شراء نظام Mesh System BE3600 Pro كجهاز فردي مستقل أو كحزمة متعددة تأتي مجهزة ومعدة مسبقا لتعمل كشبكة متكاملة فور إخراجها من الصندوق لتوفير تغطية واسعة ومستقرة في كافة أرجاء المنزل.

و يوفر النظام سرعات نقل بيانات ممتازة تصل إلى 688 ميجابت في الثانية على شبكات تردد 2,4 جيجاهرتز وتصل إلى 2882 ميجابت في الثانية لشبكات 5 جيجاهرتز ولكنه لا يدعم نطاقات 6 جيجاهرتز عكس الحلول الباهظة كسلسلة أوربي 770 المتوفرة بحوالي 599 دولارا ولضمان معالجة السرعات العالية وإدارة البيانات بكفاءة تعتمد الأجهزة على معالجات داخلية مدعومة بوجود ذاكرة عشوائية لضمان استقرار الأداء ويحتوي كل جهاز على منفذ إيثرنت بسرعة 2,5 جيجابت وثلاثة منافذ بسرعة 1 جيجابت مع إمكانية الضبط والتعديل بسهولة تامة عبر تطبيق شاومي هوم الذكي.

ورغم أن شاومي تروج للنظام بوجود جهازي توجيه على الأقل إلا أن الإصدار يبدأ كوحدة فردية بسعر 99 يورو أي حوالي 115 دولارا في ألمانيا وتتضمن العلبة محول طاقة وكابل شبكة وتختلف الأسعار قليلا عبر منطقة اليورو حيث يتراوح سعر البداية بين 107 و 109 يوروهات في الدول الأخرى وكخيار بديل تبيع شاومي ألمانيا نسخة من ثلاث وحدات بسعر 249 يورو أي حوالي 291 دولارا ومن المتوقع أن تتوفر حزمة مكونة من وحدتين لاحقا لتلبية مختلف الاحتياجات ويمكن للمستخدمين الاطلاع على مزيد من التفاصيل الدقيقة عبر زيارة الموقع الرسمي لشركة شاومي.