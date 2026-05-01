تكنولوجيا: تسريبات تكشف استعداد Dell لإطلاق شاشة ألعاب Alienware جديدة بمقاس 39 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Dell تستعد بقوة للكشف عن شاشة ألعاب جديدة كليا تنضم إلى سلسلة Alienware الفاخرة لتواصل بذلك سلسلة نجاحاتها المبهرة في سوق الشاشات المتطورة وتأتي هذه الخطوة الهامة في أعقاب الإطلاق العالمي لشاشتها السابقة AW3425DW’s حيث تسعى الشركة لتقديم بديل أكبر حجما وأكثر اتساعا لتلبية تطلعات اللاعبين المحترفين ولتوضيح السياق الزمني فقد قدمت ديل في وقت سابق من هذا الشهر شاشة إلينAlienware AW2726DM بسعر تنافسي يبلغ 349 دولارا أمريكيا ولكن يبدو أن طموحات الشركة لا تتوقف عند هذا الحد المعتاد حيث تخطط للعودة بقوة من خلال طرح شاشة فائقة الاتساع تقدم تجربة بصرية غامرة ومختلفة تماما عن كافة الإصدارات السابقة لتعزز مكانتها الرائدة في هذا القطاع التنافسي المثير

وقد ظهرت تفاصيل هذا الإصدار الجديد من خلال شهادة الاعتماد الرسمية الصادرة مؤخرا عن مؤسسة TÜV Rheinland والتي كشفت أن ديل طورت شاشة ألعاب تحمل رقم الطراز AW3926QW وبناء على نظام التسمية المعتمد في أجهزة إلين وير يتضح أن هذه الشاشة ستأتي بمقاس ضخم يبلغ 39 بوصة لتكون بذلك أكبر بشكل ملحوظ من شاشة AW3425DW التي أطلقتها الشركة عالميا منذ ما يزيد قليلا عن عام واحد وبطبيعة الحال فإن تشغيل شاشة بهذا الحجم الهائل والدقة الفائقة يتطلب جهاز حاسوب متطور يحتوي على بطاقة رسوميات جبارة مدعومة بسعة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية حديثة لضمان معالجة البيانات الرسومية المعقدة بسلاسة تامة وتجنب أي تأخير أو تقطيع مزعج أثناء اللعب السريع

ورغم أن شهادة TÜV Rheinland في هذه المرحلة لم تكشف سوى عن رقم طراز شاشة الألعاب الجديدة إلا أن توقيت ظهور هذا الاعتماد يشير بقوة إلى احتمالية تزويدها بنفس لوحة WOLED المتطورة المستخدمة في شاشة UltraGear evo 39GX950B التي تباع حاليا بحوالي 1799 دولارا وإذا صحت هذه التوقعات فإن الشاشة الجديدة ستعمل بدقة هائلة تبلغ 5120 في 2160 بكسل وتعرف باسم 5K2K مع معدل تحديث مزدوج الوضع يبلغ 165 أو 330 هرتزا وذروة سطوع مذهلة تصل إلى 1500 شمعة لتوفير إضاءة استثنائية