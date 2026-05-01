سعر الذهب يعاني من الضغوط السلبية - توقعات اليوم – 01-05-2026

سعر الذهب يعاني من الضغوط السلبية - توقعات اليوم – 01-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-01 01:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة في نطاق ضيق خلال تحركاته اللحظية الأخيرة، مع بداية ظهور إشارات سلبية على مؤشرات القوة النسبية بعد تشكل دايفرجنس سلبي إثر وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يعكس ضعف الزخم الصاعد.

 

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع تحرك السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، إلى جانب استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يفرض ضغطاً ديناميكياً يحد من فرص التعافي، ما يرجح انخفاض السعر من جديد خلال الفترة القريبة المقبلة.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا