سعر الذهب يعاني من الضغوط السلبية - توقعات اليوم – 01-05-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة في نطاق ضيق خلال تحركاته اللحظية الأخيرة، مع بداية ظهور إشارات سلبية على مؤشرات القوة النسبية بعد تشكل دايفرجنس سلبي إثر وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يعكس ضعف الزخم الصاعد.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع تحرك السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، إلى جانب استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يفرض ضغطاً ديناميكياً يحد من فرص التعافي، ما يرجح انخفاض السعر من جديد خلال الفترة القريبة المقبلة.