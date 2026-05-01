سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحافظ على مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 01-05-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض البعض مما تكبده من خسائر أمس، وسط سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يزيد من الضغط السلبي حول الزوج وينذر باستئناف خسائره القوية في الفترة القريبة المقبلة.