سعر اليورو مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 01-05-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اصطدامه بمستوى المقاومة الحالي عند 1.1730، ليدخل في حركة جني أرباح طبيعية عقب موجة الصعود السابقة، في محاولة لإعادة بناء الزخم اللازم لاختراق هذه المقاومة، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع سعي السعر لتصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي.

ورغم ذلك لا تزال النظرة الإيجابية قائمة، مع خروج السعر من نطاق قناة سعرية تصحيحية هابطة، إلى جانب استمراره في التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من فرص استئناف الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة.