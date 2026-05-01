سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 01-05-2026

اتسم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بحركة متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 2,250$، ما يكسبه زخماً إيجابياً يحول دون سقوطه انخفاضاً، خاصة ويساعده في ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقال من ذلك يعاني السعر من الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.