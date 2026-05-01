سعر النفط خام برنت يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 01-05-2026

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.7185، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.