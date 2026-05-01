سعر النفط الخام يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 01-05-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم عند 101.60$، والذي منحه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق هذه المكاسب، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحركه بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

ويأتي هذا الأداء مدعوماً بتداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الصاعد، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه، ما يشير إلى احتمالية تشكل دايفرجنس إيجابي يدعم فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة.