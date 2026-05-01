سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 01-05-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم عند 75,500$، والذي منحه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق هذا الارتداد، خاصة مع توالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

ورغم ذلك تظل الضغوط السلبية قائمة، مع استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتحركه داخل نطاق قناة سعرية، ما قد يحد من فرص استمرار الصعود ويُبقي على احتمالات التذبذب أو التراجع قائمة خلال الفترة المقبلة.