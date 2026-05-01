سعر الفضة يخترق خط اتجاه فرعي هابط – توقعات اليوم – 01-05-2026

صعد سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مقاومة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس تحسناً مؤقتاً في الزخم.

ورغم هذا الاختراق تظل النظرة الحذرة قائمة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى احتمالية تشكل دايفرجنس سلبي قد يحد من استمرار الصعود، كما يستمر الضغط السلبي نتيجة تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص التعافي الكامل خلال الفترة القريبة المقبلة.