اليابان | الوستارية في اليابان: شلالات من الزهور البنفسجية تخطف الأنفاس

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

01/05/2026

لطالما حظيت أزهار الوستارية بمكانة رفيعة في الفن والأدب في اليابان، حتى تجسّد جمالها على ورقة الـ 5000 ين، في دلالة على رمزيتها الثقافية وأناقتها التي أسرت المخيلة اليابانية عبر العصور.

أزهار أرجوانية متدلية

تبدأ أزهار الوستارية (فوجي) بالتفتح من منتصف أبريل/ نيسان، ويستمر موسمها حتى منتصف مايو/ أيار. ويُعدّ نوع الوستارية فلوريبوندا من أكثر الأنواع انتشارًا في اليابان، ويتميّز بعناقيده الأرجوانية المتدلية ورائحته العطرة الرقيقة، إذ يُزرع غالبًا على التعريشات أو يُشكّل على هيئة أشجار بونساي.

وقد حظيت الوستارية بمكانة راسخة في الأدب الياباني الكلاسيكي، حيث وردت في كوجيكي، ومانيوشو، وقصة غينجي. وقد شبّه الشعراء القدماء عناقيدها المتمايلة في نسيم الربيع بـ”أمواج الوستارية“، في تعبير شاعري عن جمالها الأخّاذ. ويستمر هذا التقدير حتى اليوم، إذ تظهر زهرة الوستارية على ظهر الأوراق النقدية من فئة 5000 ين، التي طُرحت بتصميمها الجديد ابتداءً من عام 2024.

وتنتشر أشهر مواقع مشاهدة الوستارية في أنحاء اليابان، ومن أبرزها حديقة أشيكاغا للزهور، التي تضم شجرة يُقدّر عمرها بنحو 160 عامًا، وتُعد جزءًا من واحد من أكبر عروض الوستارية في البلاد، يمتد على مساحة تقارب 2000 متر مربع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © حديقة أشيكاغا للزهور)