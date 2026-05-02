السيادية مقابل ثلاثة خدمية.. كيف توزع الحقائب الوزارية؟

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهلالي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "الإطار التنسيقي والكتل السياسية يجرون اجتماعات متواصلة من أجل الاتفاق على تشكيل الكابينة الوزارية وتوزيع الاستحقاقات الانتخابية وفق المدة المحددة دستورياً"، مبينة أن "المادة 76 من الدستور العراقي تنص على أن المكلف بتشكيل الحكومة يمنح مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي إلى مجلس النواب".

وأضافت، أن "هناك تأكيداً وإرادة قوية من رؤساء الكتل السياسية لحسم الاستحقاقات وتشكيل الحكومة المقبلة خلال الفترة المقبلة".

ولفتت إلى أن "حصول الكتل السياسية على الحقائب الوزارية سيكون وفق ثقلها السياسي وتمثيلها النيابي"، مشيرة إلى أن "عدد نقاط الوزارة السيادية تعادل وزارتين أو ثلاث وزارات خدمية".