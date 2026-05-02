ترامب يطّلع على "خطة لعملية عسكرية محتملة" ضد إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول أميركي، مساء الخميس، إن كبار القادة العسكريين الأمريكيين، بمن فيهم الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية، سيطلعون الرئيس دونالد ترامب، في وقت لاحق من اليوم، على تفاصيل عمل عسكري محتمل ضد إيران.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز للأنباء، أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، سيشاركان أيضاً في الإحاطة.

ولم يكشف المسؤول عن نطاق الخيارات التي ستُناقش، لكنه قال إن الإحاطة من المتوقع أن تركز على الإجراءات اللازمة لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء النزاع.

كان موقع أكسيوس الأمريكي قد أفاد، في وقت سابق من الخميس، بأن القيادة المركزية الأمريكية قد أعدت خطة لشن موجة ضربات "قصيرة وقوية" على إيران، من المرجح أن تشمل أهدافًا تتعلق بالبنية التحتية، بالإضافة إلى خطة أخرى للسيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة التجارية.

