واشنطن الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لاستعادة وطنه

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكدت السفارة الأميركية في بيروت، أن لبنان يقف على «مفترق طرق وأمام شعبه فرصة تاريخية لاستعادة وطنه ورسم مستقبله كدولة ذات سيادة واستقلال حقيقيين».

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها في منصة «إكس»، إن «الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل يمكن أن يشكل بداية (نهضة وطنية)»، معتبرةً أن وقف إطلاق النار الممدد الذي تم بناء على طلب شخصي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أتاح للبنان المساحة لعرض جميع مطالبه المشروعة على طاولة المفاوضات.

وعلى صعيد متصل، اعتبرت السفارة أن «اجتماعاً مباشراً بين الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتسهيل من الرئيس ترامب سيتيح للبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة والسلامة الإقليمية وتأمين الحدود والدعم الإنساني وإعادة الإعمار».

وأضافت أن «هذا الاجتماع سيسهم في استعادة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على كل شبر من أراضيها بضمانة من الولايات المتحدة».

وشددت السفارة في بيانها على أن هذه هي «لحظة لبنان ليقرر مصيره»، مؤكدةً «استعداد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب لبنان وهو يغتنم هذه الفرصة بثقة وحكمة».