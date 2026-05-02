ترامب يوجه انتقادات لاذعة للمستشار الألماني على خلفية حرب إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قائلاً إنه يجب أن يركز على محاولة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأن يقضي "وقتاً أقل في التدخل" في الجهود المبذولة لمواجهة "التهديد النووي الإيراني".

وقال ترامب بتصريحاته في منشور على منصة "تروث سوشيال: "ينبغي على مستشار ألمانيا أن يُكرّس المزيد من الوقت لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية (حيث كان أداؤه غير فعّال على الإطلاق!)، وإصلاح بلاده المُنهكة، لا سيما في مجالي الهجرة والطاقة".

وأضاف: "يجب عليه أن يُقلّل من الوقت المُخصّص للتدخّل في شؤون أولئك، الذين يعملون على إزالة التهديد النووي الإيراني، وبالتالي جعل العالم، بما فيه ألمانيا، مكاناً أكثر أماناً".

وقد تبادل ترامب الاتهامات مع ميرتس بشأن الحرب في إيران، خلال الأيام الأخيرة.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال ترامب إن ميرتس "لا يعرف ما يتحدث عنه"، بعد أن صرّح الزعيم الألماني بأن "الإيرانيين يُذلّون الولايات المتحدة" في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

