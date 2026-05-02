اخبار السعوديه

أخصائي العلاج الطبيعي.. علام: تنميل الأطراف علامة "حرجة" تستوجب التدخل الطبي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر أخصائي العلاج الطبيعي.. علام: تنميل الأطراف علامة "حرجة" تستوجب التدخل الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أكد أخصائي العلاج الطبيعي محمد صالح علام أن ظهور تنميل في الأطراف العلوية أو السفلية يُعد علامة حرجة تستدعي التدخل الطبي الفوري، موضحاً أن إهمال هذه العلامة قد يؤدي بالضرورة إلى إجراء عمليات جراحية للفقرات القطنية أو العنقية.

وقال علام إن الانحناء المستمر لاستخدام الجوال لساعات طويلة هو المسبب الأول لمشاكل العمود الفقري حالياً، مشيراً إلى أن هذا الوضع يسبب بروزاً في أسفل الفقرات العنقية وتشويهاً للانحناء الطبيعي للظهر مع مرور السنوات.

وأضاف أن القاعدة الأساسية في العلاج الطبيعي هي الحركة المستمرة وعدم الثبات على وضعية واحدة، مؤكداً على أن الجلوس الطويل يتطلب كسر الجمود كل نصف ساعة للوقوف أو المشي بهدف منح العمود الفقري متنفساً وتخفيف الضغط عنه.

وأشار إلى أن العلامات المبكرة للمشكلات تظهر بوضوح في شكل وقفة الإنسان واتجاه الرأس والكتفين، كاشفاً أن السطح الذي ينام عليه الشخص قد يكون مسبباً رئيساً للمشاكل إذا كان صلباً أو مرناً بزيادة.

ودعا في ختام حديثه إلى ممارسة تمارين "البلانك" لتقوية عضلات الجذع والوسط، مبيناً أن هي الدرع الواقي للعمود الفقري من الإصابات والتشوهات المزمنة.

كانت هذه تفاصيل خبر أخصائي العلاج الطبيعي.. علام: تنميل الأطراف علامة "حرجة" تستوجب التدخل الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

Advertisements

