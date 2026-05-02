د. العمري: صيام رمضان آمن لمرضى السكري بشروط طبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور محمد العُمري أن صيام شهر رمضان يمكن أن يكون امناً لعدد من مرضى السكري شريطة الالتزام بالإرشادات الطبية والمتابعة المستمرة لمستويات السكر في الدم، مشيراً إلى أن بعض الحالات قد تتعرض لمضاعفات في حال غياب التنظيم أو الاستشارة الطبية المسبقة. وأشار د. العُمري انه يمكن لعدد كبير من مرضى السكري، خصوصاً من النوع الثاني المستقر، صيام شهر رمضان بأمان بعد تقييم حالتهم الصحية قبل الشهر الكريم مع تعديل جرعات العلاج وفق خطة طبية واضحة وأضاف ان قياس مستوى السكر خلال ساعات الصيام لا يُفطر وهو إجراء ضروري، كما يجب على المريض الإفطار فوراً إذا انخفض مستوى السكر إلى معدلات خطرة حفاظاً على سلامته.

