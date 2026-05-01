أرباح بوبا السعودية ترتفع بشكل طفيف إلى 387.3 مليون ريال في الربع الأول لعام 2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الين يتخلي عن ذروة شهرين بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح

•التضخم الأساسي في طوكيو يتباطأ على عكس التوقعات في أبريل

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في يونيو المقبل

•تحذيرات جديدة من كبير دبلوماسيي العملة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتخلي عن أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأمريكي،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو على عكس التوقعات في أبريل.



وعلى الرغم من التراجع الحالي، فإن العملة اليابانية تتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي، مدعومةً بتدخل بنك اليابان الفعلي في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة المحلية والحد من التحركات المفرطة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.5% إلى ( 157.33¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.59¥)، و سجل أدنى مستوى عند (156.51¥).



•أنهي الين تعاملات أمس الخميس مرتفعاً بنسبة 2.4% مقابل الدولار ،في أول مكسب يومي في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 23 يناير 2023 ، وسجل أعلى مستوى في شهرين عند 155.54 ينات ،بسبب تدخل بنك اليابان في سوق الصرف الأجنبي.



•وسجل الين الياباني في وقت سابق من تعاملات الخميس مستوي 160.72 ين لكل دولار أمريكي ،كأدنى مستوى منذ يوليو 2024.



•وبفضل تدخل السلطات اليابانية أنهي الين تعاملات شهر أبريل المنصرم مرتفعاً بنسبة 1.35% مقابل الدولار ، مسجلاً أول مكسب شهري في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة.



التضخم الأساسي في طوكيو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى طوكيو بنسبة 1.5% فى أبريل ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.8% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.7% في مارس.



ومما لا شك فيه أن قراءات أقل من توقعات السوق لبيانات الأسعار في اليابان تؤشر على انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي ، مما يقلص من فرص إجراء زيادات فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو من 75% إلى 65%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.

•قال محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، هذا الأسبوع إنه لا توجد حاجة فورية لرفع أسعار الفائدة.

•أبقي المركزي الياباني يوم الثلاثاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي. وحذر من تصاعد الضغوط التضخمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية و ارتفاع أسعار الطاقة.

•وجاءت نتيجة التصويت لصالح تثبيت أسعار الفائدة اليابانية بموافقة 6 أعضاء مقابل 3 أعضاء طالبوا برفع الأسعار بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.0%.

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني مرتفع حتى اللحظة بحوالي 1.25% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي.



السلطات اليابانية

صرح كبير دبلوماسيي العملة الياباني" أتسوكي ميمورا" يوم الجمعة، بأن المضاربات لا تزال منتشرة على نطاق واسع، في تحذير صريح بأن طوكيو مستعدة للعودة إلى الأسواق بعد تدخلها قبل ساعات فقط لدعم الين المتعثر.



وقال ميمورا للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية تدخل طوكيو في سوق العملات: لن أعلق على ما سنفعله مستقبلاً. لكنني أؤكد لكم أن عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان قد بدأت للتو.



جاءت تصريحات ميمورا عقب تحذير وزيرة المالية "ساتسوكي كاتاياما" يوم الخميس من اقتراب اتخاذ "إجراء حاسم". كما حثت الصحفيين على إبقاء هواتفهم الذكية في متناول أيديهم طوال فترة العطلات، في إشارة واضحة إلى استعداد طوكيو للتدخل وردع المضاربين عن استغلال شح السيولة للضغط على الين نحو الانخفاض.



وبعد ساعات من تحذيرات كاتاياما ،ارتفعت قيمة العملة اليابانية بنسبة تصل إلى 3% مقابل العملة الأمريكية ،وقالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" :أن بنك اليابان تدخل بالفعل في السوق لدعم الين ، في أول تدخل رسمي له في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 01-05-2026