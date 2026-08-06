أرباح مجموعة صافولا السعودية ترتفع إلى 116.54 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026

كشفت نتائج مجموعة صافولا بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 10.26%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، بدعم ارتفاع حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة.

ووفقا لبيانات المجموعة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح إلى 116.54 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 105.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت صافولا أن الأسباب الرئيسية لارتفاع صافي الربح تشمل، نمو حجم المبيعات بقطاع الصناعات الغذائية، وارتفاع الإيرادات وتحسن هوامش الربحية بقطاع الأغذية المجمدة، وتحسن الأداء التشغيلي لقطاع الخدمات الغذائية، إلى جانب ارتفاع حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح المجموعة بنسبة 59.04% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 284.52 مليون ريال.

وأظهرت نتائج المجموعة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 274.33 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 239.14 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 14.72%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.56% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 6.3 مليار ريال، مقارنة بـ 5.8 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت نتائج مجموعة صافولا بالنصف الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح إلى 401.06 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 294.86 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 36.02%.