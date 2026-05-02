علي الحمادي رئيساً لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم ..

الاخوة الاكارم بمقاماتكم السامية في مجلس الامناء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة لكم جميعا ونسال الله ان يكون لهذا الاجتماع ما بعده في تعزيز عمل المنظمة ومواصلة رسالتها الانسانية والدعوية وسط المجتمعات المسلمة

الاخوة الكرام

اسمحوا لي ان أعبر عن بالغ امتناني وتقديري للثقة الغالية، التي منحتموني لتولي رئاسة مجلس امناء المنظمة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به امتنا والعالم ككل

وأسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، وأن أعمل بجد وإخلاص لتحقيق تطلعاتكم. ومواصلة العمل في رسالة المنظمة لارساء قيم العمل الانساني والتعايش والتسامح داخل المجتمعات في القارة الافريقية

الاخوة الاكارم

لاشك ان عمل المنظمة قد تاثر بالاحداث التي شهدها السودان الشقيق باعتباره دولة المقر وما تبع ذلك من نقل المقر خارجه بصورة مؤقتة ونسال المولى عز وجل ان يعم الامن والسلام ربوع السودان لينعم شعبه بالاستقرار والتنمية.

وفي الختام نرجو ان يكون هذا الاجتماع دعما لاستمرار مسيرة المنظمة ودورها الرائد في افريقيا ومواكبة التطورات التي يشهدها العمل الطوعي في المفهوم والممارسة مع ادراكنا للمتغيرات الدولية والاقليمية كل ذلك حرصا وسعيا لتطوير الاداء والبناء على العمل الكبير الذي قامت به المنظمة منذ تاسيسها والسمعة الطيبة التي خلقتهابالمواقف المشرفة والوقفات الانسانية والدعوية مما جعلها نموذجا ومثالا طيبا للعمل الانساني .

كما اتوجه بالشكر للادارة التنفيذية للمنظمة على دورها في ادارة العمل رغم الظروف التي مرت بها المنظمة

ونسال الله التوفيق والسداد لنا جميعا

للعمل بإخلاص وتفاني كفريق عمل واحد في سبيل إنجاح المهمة المطلوبة منا في تطبيق الهدف الأساسي الذي انشئت من اجله منظمة الدعوة الإسلامية وتحقيق رسالنها الانسانية والدعوية والعمل على إعانة الفقراء والمحتاجين واغاثة الملهوفين

وبذلك نعزز الدبلوماسية الإنسانية ونسخرها في صالح وخدمة الشعوب المحتاجة في القارة الإفريقية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السفير علي بن حسن الحمادي

رئيس مجلس الامناء

منظمة الدعوة الإسلامية

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد