9 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت مصادر طبية لبنانية، استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن غارات الاحتلال أدت الى استشهاد 3 مواطنين في بلدة جبشيت وجرح 7 آخرين، وتدمير مبنى سكني، واستشهاد 4 مواطنين في بلدة تول أيضا وجرح 6 آخرين وتدمير مبنى سكني، واستشهاد مواطنين اثنين في بلدة حاروف وتدمير منزل.

وأضافت أن طيران الاحتلال ومدفعيته استهدفا مدينة النبطية وعدداً من البلدات جنوب لبنان، بينها: الشهابية، القليلة، الحنية، وادي جيلو، كفر رمان، الكنيسة، كفرا، المالكية، ميفدون، زوطر الشرقية، السلطانية، مجدل زون، جبشيت، حاروت، تول، صريفا، عدشيت، بيوت السياد، زبقين، برعشيت، بيت ياحون، الجميجمة، حاريص، قلاويه، كونين وفرون.

كما أصدر جيش الاحتلال إنذارات بإخلاء عدد من القرى في أقضية صور وبنت جبيل، شملت: السماعية، الحنية، القليلة، وادي جيلو، الكنيسة، كفرا، مجدل زون وصديقين.

