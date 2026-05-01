سعر اليورو مقابل الباوند يحافظ على السلبية– توقعات اليوم 1-5-2026

كرر سعر الغاز تذبذبه فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 2.620$ لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لبعض الموجات التصحيحية ليستقر من خلالها قرب 2.800$ متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع.

قد ينجح السعر بتسجيله لمكاسب لحظية باندفاعه قريبا نحو 3.000$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 3.180$, أما تسلله دون الدعم الإضافي وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية قرب مستوى 2.390$ وصولا نحو 2.250$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 3.000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض