الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يستسلم لثبات الدعم -توقعات اليوم 1-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-01 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

كرر سعر الغاز تذبذبه فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 2.620$ لنلاحظ بدء تشكيله حاليا لبعض الموجات التصحيحية ليستقر من خلالها قرب 2.800$ متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع.

 

قد ينجح السعر بتسجيله لمكاسب لحظية باندفاعه قريبا نحو 3.000$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 3.180$, أما تسلله دون الدعم الإضافي وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية قرب مستوى 2.390$ وصولا نحو 2.250$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 3.000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

