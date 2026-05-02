تكنولوجيا: أبل تحقق نتائج قوية في الربع الثاني… وسلسلة iPhone 17 تتصدر الشعبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل نتائجها المالية للربع المنتهي في 28 مارس، حيث سجلت أداءً قويًا مع تحقيق إيرادات بلغت 111.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، تحقيق أفضل أداء في ربع مارس بتاريخ أبل، مشيرًا إلى تسجيل هواتف آيفون رقمًا قياسيًا خلال هذه الفترة، إلى جانب وصول قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

ومن جانبه، أوضح المدير المالي كيفن باريخ تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية تجاوزت 28 مليار دولار، مشيرًا إلى أن سلسلة iPhone 17 تُعد الأكثر شعبية في تاريخ الشركة حتى الآن، مع احتمالية زيادة الحصة السوقية خلال هذا الربع.

وتتضمن السلسلة هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone 17e بالإضافة إلى iPhone Air، والتي ساهمت بشكل كبير في هذا الأداء.

وفي تفاصيل الإيرادات، بلغت عائدات المنتجات نحو 80.2 مليار دولار، بينما حقق قطاع الخدمات 31 مليار دولار. واستحوذت هواتف آيفون وحدها على 57 مليار دولار من إجمالي الإيرادات، مع تسجيل نمو ملحوظ في المبيعات عبر عدة أسواق، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والهند واليابان والصين وجنوب شرق آسيا.

