تكنولوجيا: تسريب: شاومي تستعد لإطلاق Smart Band 10 Pro بمواصفات محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق سوارها الذكي الجديد Smart Band 10 Pro، والذي يأتي كخلف مباشر لإصدار العام الماضي Smart Band 9 Pro الذي تم الكشف عنه في أكتوبر 2024.

ووفقًا لأحدث التسريبات القادمة من الصين، قد تعلن الشركة عن الجهاز في وقت مبكر من الشهر المقبل، ما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

ومن ناحية التصميم، سيتوفر السوار بعدة ألوان تشمل الأسود والأبيض والفضي والبرتقالي والوردي، مع نسخة مميزة مصنوعة من السيراميك باللون الأبيض.

كما يُتوقع أن يزن الإصدار القياسي أقل من 40 جرامًا، بينما يتجاوز وزن النسخة السيراميكية 50 جرامًا، ما يعكس اختلاف المواد المستخدمة وجودة التصنيع.

وتشير المعلومات إلى أن السوار سيقدم جودة بناء محسّنة، على أن تظهر المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الإعلان الرسمي.

