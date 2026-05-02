تأجيل أمسية “الأغاني والحكايات” لـ جون ليجند في الدوحة.. والكشف عن الموعد الجديد

دبي - فريق التحرير: أعلن حساب “روزنامة قطر” على “انستغرام”، عن تأجيل الحفل المرتقب للفنان جون ليجند، الذي كان من المقرّر إقامته في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

في التفاصيل، و​ضمن جولة “أمسية من الأغاني والقصص”، تمّ تحديد العاشر من سبتمبر ٢٠٢٦ موعداً جديداً للقاء الجمهور القطري والعربي، بدلاً من الموعد السابق.

وتعد هذه الأمسية تجربة فريدة من نوعها، حيث يدمج فيها ليجند بين أدائه الموسيقي الساحر وبين سرد قصص شخصية وملهمة من مسيرته الفنية والخاصة.

​يُذكر أن حفلات جون ليجند، تحظى بإقبال جماهيري ضخم نظراً لمكانته كأحد أبرز أساطير الغناء والموسيقى في العالم وتأتي هذه الاستضافة ضمن أجندة قطر الحافلة بالفعاليات الفنية العالمية التي تعزّز مكانة الدوحة كوجهة سياحية وثقافية رائدة.