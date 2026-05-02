الأوسكار يعلن الحرب على الذكاء الاصطناعي: لا ترشيح بلا بصمة بشرية

دبي - فريق التحرير: في كل عام، تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قواعد جديدة للموسم المقبل، وهذا العام يتركّز جزء كبير من الاهتمام على الذكاء الاصطناعي.

وقد أوضحت الأكاديمية القواعد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في فئتين أساسيتين: ففي فئات التمثيل، لن تُعتبر الأعمال مؤهلة إلا إذا كانت الأدوار “مؤداة بشكل واضح من قبل بشر وبموافقتهم”. أما في فئات السيناريو، فقد نصّت القواعد صراحة على أن “السيناريوهات يجب أن تكون مكتوبة من قبل البشر حتى تكون مؤهلة”.

وأصبح الذكاء الاصطناعي قضية شائكة في هوليوود، لا سيما بعد الحملة التسويقية التي أثارت الجدل بشأن تيلي نوروود — وهي ممثلة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي — ما جعل الفنانين أكثر توترًا وقلقًا. ورغم أنه لم يتم حتى الآن إنتاج أفلام روائية طويلة تضم نجومًا تم توليدهم بالكامل بالذكاء الاصطناعي، فإن الأكاديمية غالبًا ما تستبق ما قد يحدث مستقبلًا عند تعديل القواعد.

كما أضافت الأكاديمية بندًا جديدًا يمنحها الحق في طلب مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، والتأكد من وجود تأليف بشري في أي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.