تكنولوجيا: تسريب: أبل تتجه لتسعير قوي لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط أبل لاعتماد استراتيجية تسعير “هجومية” لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وذلك رغم التوقعات بارتفاع تكاليف المكونات، خاصة الذاكرة العشوائية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقرير حديث من المحلل Jeff Pu، تسعى الشركة إلى الحفاظ على جاذبية الأسعار المعلنة، دون الكشف عن أرقام دقيقة حتى الآن. وفي السياق نفسه، أشارت تقارير سابقة إلى احتمالية بقاء الأسعار الأساسية كما هي دون تغيير مقارنة بالجيل الحالي.

وبناءً على ذلك، قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1,099 دولار، بينما يبدأ iPhone 18 Pro Max من 1,199 دولار في السوق الأمريكي. ومع ذلك، يُتوقع أن تشهد الإصدارات الأعلى من حيث السعة زيادات سعرية لتعويض ارتفاع تكاليف الذاكرة.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن أبل تستهدف الحفاظ على السعر الابتدائي كعنصر تسويقي رئيسي، لإعطاء انطباع بعدم وجود زيادة، بينما يتم نقل جزء من التكاليف إلى الفئات الأعلى سعرًا.

وفي النهاية، تبقى هذه المعلومات ضمن نطاق التسريبات، ومن المتوقع اتضاح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

