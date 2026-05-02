تكنولوجيا: سبوتيفاي تبدأ توثيق الفنانين الحقيقيين وتكشف مزيدًا من التفاصيل عن الحسابات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت منصة الأغاني الشهيرة سبوتيفاي توثيق الفنانين غير المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المصداقية وبناء الثقة بين المستخدمين والفنانين الحقيقيين.

وتمنح المنصة شارة Verified by Spotify للفنانين الذين يحققون نشاطًا مستمرًا وتفاعلًا ملحوظًا مع الجمهور، إلى جانب الالتزام بسياسات المنصة، وامتلاك حضور واضح سواء داخل التطبيق أو خارجه، مثل الحفلات والمنتجات الرسمية والحسابات المرتبطة.

وفي المقابل، تستبعد سبوتيفاي حاليًا الفنانين أو الشخصيات التي يتم إنشاؤها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي من الحصول على هذه الشارة، مع الإشارة إلى أن مفهوم “أصالة الفنان” لا يزال في تطور مستمر.

ومن المقرر أن تبدأ الشارة الجديدة بالظهور تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة على صفحات الفنانين وبجوار أسمائهم في نتائج البحث، حيث تتضمن علامة تحقق خضراء فاتحة مع نص يوضح التوثيق.

كما تستهدف الشركة توثيق نحو 99% من الفنانين الذين يبحث عنهم المستخدمون بشكل نشط، مع إعطاء الأولوية للفنانين ذوي التأثير الحقيقي في الساحة الموسيقية.

وعلاوة على ذلك، تضيف سبوتيفاي قسمًا جديدًا تجريبيًا داخل صفحات الفنانين، يعرض معلومات تفصيلية مثل المحطات المهمة في مسيرتهم، ونشاط الإصدارات، والجولات الفنية، على أن يتوفر هذا القسم ضمن صفحة “حول” على الهواتف خلال الفترة القادمة.

